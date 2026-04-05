Вахтовый автобус с 50 пассажирами перевернулся под Карагандой

В Каркаралинском районе Карагандинской области в 15 км от села Бесоба опрокинулся вахтовый автобус. В салоне находились 50 человек. Спасатели МЧС незамедлительно прибыли на место происшествия и приступили к оказанию помощи, сообщает Zakon.kz.

Воздушным судном "Казавиаспас" МЧС трое пострадавших доставлены в медицинские учреждения города Караганды. "Также силами МЧС на вахтовке в сопровождении медиков скорой помощи и Центра медицины катастроф ведомства 30 человек доставлены в областную больницу. Состояние пострадавших средней степени тяжести", – рассказали в министерстве. В аварийно-спасательных работах были задействованы силы и средства МЧС, ТМСП "Матак", Центра медицины катастроф, "Казавиаспас" МЧС и бригады скорой медицинской помощи, полиции. Отмечается, что ситуация находится под контролем МЧС. Ранее сообщалось, что спасатели провели экстренную операцию в области Абай.

