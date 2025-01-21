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Происшествия

Рыбаки застряли на водохранилище в Карагандинской области

рыбаки в непогоду застряли на водохранилище, фото - Новости Zakon.kz от 21.01.2025 18:31 Фото: скриншот видео
Двое мужчин из Темиртау выехали на рыбалку на Самаркандское водохранилище на своем автомобиле, но по дороге машина сломалась, и они обратились за помощью в службу спасения, сообщает Zakon.kz.

Спасатели оперативно прибыли на место вызова и с помощью снегохода эвакуировали рыбаков в город Темиртау.

"Спасенные в медицинской помощи не нуждались. МЧС призывает всех граждан соблюдать и не пренебрегать правилами безопасности!" – заявили в министерстве.

Ранее сообщалось, что пять дней спасатели искали туриста в горах Алматы.

Фото Елена Беляева
Елена Беляева
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