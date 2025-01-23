Вымогали деньги, заставляли брать кредиты: в Степногорске задержали двух подозреваемых

Фото: polisia.kz

Двух жителей Степногорска подозревают в вымогательстве. Предполагается, что они держали в страхе молодых горожан, в основном, работников торговли, сообщает Zakon.kz.

Оперативники Управления по борьбе с организованной преступностью установили, что фигуранты, регулярно угрожая физическим насилием, вымогали денежные средства у работников местных предприятий, грузчиков или продавцов магазинов. К примеру, у одного из потерпевших, 24-летнего горожанина, подозреваемые вымогали 80 тыс. тенге. По словам полицейских, вымогатели заставляли молодых людей оформлять денежные кредиты, микрозаймы, а также отбирали мобильные телефоны.

"На сегодняшний день известно о трех потерпевших. По фактам вымогательства начато досудебное расследование. Фигуранты задержаны и водворены в изолятор временного содержания. Проводится проверка подозреваемых лиц на причастность к совершению других эпизодов", – заявили в полиции. Ранее в Алматы задержали блогеров за вымогательство.

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