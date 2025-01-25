В Алматы тушат пожар в "Алматы арене"

Пожар в "Алматы арене" тушат сотрудники ДЧС. Возгорание случилось в 15 часов 25 января 2025 года, сообщает Zakon.kz.

По информации пресс-службы ДЧС города, пожар начался на первом этаже в малом зале спортивного комплекса, где загорелись маты.

"Посетители и персонал самостоятельно покинули помещение до прибытия пожарных подразделений. Звеньями газодымозащитной службы с помощью спасательных колпаков эвакуировали троих детей", – рассказали в ДЧС.

Предварительная площадь пожара составляет 40 квадратных метров.

Четыре человека пострадали при взрыве на нефтебазе в Жезказгане, который произошел 25 января 2025 года.