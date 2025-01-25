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Происшествия

Во время пожара в ледовом дворце "Алматы арена" спасли четверых детей

Пожар, огонь, возгорание, пожарный, пожарные, противопожарная служба, пожарная служба, пожарно-спасательный автомобиль, пожарная машина, пожарная часть, пожарный автомобиль, пожар в жилом доме, пожар в ЖК, пожар в многоквартирном доме, пожар в доме, фото - Новости Zakon.kz от 25.01.2025 16:22 Фото: Zakon.kz/Екатерина Елисеева
В ледовом дворце "Алматы арена" потушили пожар, который начался в 15 часов 25 января 2025 года на первом этаже малого зала крытого катка, где загорелся спортивный инвентарь, сообщает Zakon.kz.

В ходе разведки и тушения звенья газодымозащитной службы при помощи спасательных колпаков спасли четверых детей 2013, 2016, 2019 годов рождения.

"Несмотря на большую пожарную нагрузку сотрудникам ДЧС удалось ликвидировать огонь на площади 40 квадратных метров, не допустив его распространение на смежные помещения", – рассказали в ДЧС города.

Ранее сообщалось, что при взрыве на нефтебазе в Жезказгане, который произошел 25 января 2025 года, пострадали четыре человека.

Андрей Дюсупов
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