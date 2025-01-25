Во время пожара в ледовом дворце "Алматы арена" спасли четверых детей

Фото: Zakon.kz/Екатерина Елисеева

В ледовом дворце "Алматы арена" потушили пожар, который начался в 15 часов 25 января 2025 года на первом этаже малого зала крытого катка, где загорелся спортивный инвентарь, сообщает Zakon.kz.

В ходе разведки и тушения звенья газодымозащитной службы при помощи спасательных колпаков спасли четверых детей 2013, 2016, 2019 годов рождения. "Несмотря на большую пожарную нагрузку сотрудникам ДЧС удалось ликвидировать огонь на площади 40 квадратных метров, не допустив его распространение на смежные помещения", – рассказали в ДЧС города. Ранее сообщалось, что при взрыве на нефтебазе в Жезказгане, который произошел 25 января 2025 года, пострадали четыре человека.

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