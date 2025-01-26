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Происшествия

Гражданка Греции случайно узнала о том, что должна 31 млн незнакомцу из Шымкента

Тенге, ипотека, аренда жилья, покупка квартиры, дома, деньги, Казахстан, фото - Новости Zakon.kz от 26.01.2025 17:10 Фото: Zakon.kz/Максим Золотухин
Бывшая казахстанка, а сейчас гражданка Греции, приехала в Шымкент, чтобы вступить в наследство, которое ей оставил покойный отец, но вернуться на новую родину уже не смогла, сообщает Zakon.kz.

По информации vera.kz, перед вылетом женщину разыскал судебный исполнитель и заявил, что в Грецию она не вернется, пока не вернет долг гражданину Казахстана, а именно – 31 млн тенге.

Ранее, как оказалось, суд Шымкента уже вынес решение в пользу истца о взыскании долга и на новое имущество наследницы – земельный участок и дом – наложили арест.

"Выяснилось, что 27 октября был суд, и меня признали должником. Якобы я взяла у некоего мужчины 31 млн в Астане в 2022 году. Причем никаких расписок нет", – говорит гражданка Греции Ксения Калпакиду.

Она переехала из Казахстана в Грецию в 1995 году. С тех пор на исторической родине не появлялась. Приехать пришлось лишь на похороны отца в 2023 году и чтобы оформить наследство.

Суд первой инстанции прошел в упрощенном порядке и без участия сторон, хотя сумма долга делать это не позволяет, говорят юристы женщины. В апелляции ей отказали, сославшись на пропущенные сроки. Теперь адвокат пытается восстановить их для обжалования судебного акта.

Сама иностранка уверена, что неизвестный ей мужчина думал, что она не приедет для оформления наследства, и решил получить имущество ее умершего отца таким образом.

Ранее в Шымкенте вынесли приговор женщине, которая убила шестилетнюю племянницу. Она связала руки девочке и утопила ее в ванной.

Андрей Дюсупов
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