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Происшествия

Более 2,5 тысячи казахстанцев вложили деньги в несуществующие фонды

мошенники, реклама мошенников, фото - Новости Zakon.kz от 26.01.2025 17:42 Фото: МВД РК
В МВД предупредили казахстанцев о рисках стать жертвами мошенников, которые используют искусственный интеллект и таргетированную рекламу, сообщает Zakon.kz.

По информации правоохранителей, в 2024 году более 2,5 тысячи человек вложили деньги в несуществующие фонды, поверив аферистам. При этом часто люди, чтобы вернуть средства, отданные мошенникам, обращаются к их же "коллегам" и теряют еще более крупные суммы.

"К примеру, жительница Карагандинской области, желая вернуть 40 тысяч тенге, которые потратила на покупку товара в интернете, потеряла более 11 млн тенге", – сообщили в МВД.

В ведомстве предупреждают, что таргетированная реклама – инструмент для продвижения информации, который активно используется в социальных сетях и онлайн-платформах, уже давно взят на вооружение интернет-мошенниками.

"Это могут быть лже-инвестиционные фонды, юридические услуги по возврату похищенных мошенниками средств. При создании рекламы злоумышленники берут за основу оригинальные видео известных личностей, юридических контор, адвокатов, искажая его с помощью искусственного интеллекта, чтобы обманывать казахстанцев", – пояснили в пресс-службе МВД.

В министерстве рассказали, как распознать мошенников в рекламе:

  • слишком заманчивые предложения – реклама обещает легкие деньги и фантастические условия для обогащения без каких-либо рисков;
  • ссылки ведут на сомнительные сайты без контактов или лицензии;
  • запрос личных данных с требованием ввести анкетные сведения, номер карты, паспорта либо иные персональные данные;
  • агрессивный маркетинг и давление с призывами "не упустить возможность";
  • настойчивые звонки менеджеров "инвестиционных" фондов;
  • обращайте внимание на мимику лица известных личностей, участвующих в рекламе, неправильная синхронизация губ и звука.

Ранее сообщалось, что житель Акмолинской области потерял более 11 миллионов тенге, став жертвой мошеннической схемы, связанной с псевдоинвестиционной платформой.

Андрей Дюсупов
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