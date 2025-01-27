Семь автомобилей сгорели в ВКО

С начала 2025 года в Восточном Казахстане произошло семь автопожаров. По данным ДЧС региона, основной причиной стало короткое замыкание, механический износ деталей авто, неосторожное обращение с агрегатом повышенной опасности, сообщает Zakon.kz.

Спасатели подготовили ряд советов для водителей, чтобы избежать подобных ситуаций. В первую очередь ДЧС ВКО рекомендует всегда иметь в салоне огнетушитель.

"Важно следить за сроком годности, то есть вовремя перезаряжать. Огнетушитель должен лежать в легкодоступном месте, не "на дне заваленного вещами багажника". Чтобы время, нужное для тушения огня, не тратить на поиски", – отметили в департаменте.

Фото: пресс-служба ДЧС ВКО

Если автомобиль загорелся в пути следования, советуют как можно быстрее остановиться, выключить зажигание и достать ключ из замка, а автомобиль поставить на "ручник". Всем выйти из салона и тут же позвонить по номеру "101" или "112".

"Откройте капот рычагом из салона, достаньте огнетушитель. Если из-под капота валит пламя или густой дым, не нужно распахивать его – спровоцируете приток кислорода и мгновенное распространение огня. Сбейте пламя, направив раструб огнетушителя в образовавшуюся щель между капотом и радиаторной решеткой. Наденьте перчатки, откройте капот полностью и потушите пламя окончательно, снимите клеммы с аккумулятора для предотвращения повторного возгорания", – советуют спасатели.

ДЧС ВКО предупреждает, чтобы уберечь свой автомобиль от огня, необходимо тщательно следить за техническим состоянием машины, вовремя проходить техобслуживание. В зимний период не использовать для обогрева самодельные нагревательные приборы, тэны или паяльную лампу.

Фото: пресс-служба ДЧС ВКО

Как уточняется, в Восточном Казахстане в 2024 году да произошло 116 автопожаров.

Ранее сообщалось, что автовоз с машинами загорелся на трассе в Жамбылской области.