Семь автомобилей сгорели в ВКО
Спасатели подготовили ряд советов для водителей, чтобы избежать подобных ситуаций. В первую очередь ДЧС ВКО рекомендует всегда иметь в салоне огнетушитель.
"Важно следить за сроком годности, то есть вовремя перезаряжать. Огнетушитель должен лежать в легкодоступном месте, не "на дне заваленного вещами багажника". Чтобы время, нужное для тушения огня, не тратить на поиски", – отметили в департаменте.
Если автомобиль загорелся в пути следования, советуют как можно быстрее остановиться, выключить зажигание и достать ключ из замка, а автомобиль поставить на "ручник". Всем выйти из салона и тут же позвонить по номеру "101" или "112".
"Откройте капот рычагом из салона, достаньте огнетушитель. Если из-под капота валит пламя или густой дым, не нужно распахивать его – спровоцируете приток кислорода и мгновенное распространение огня. Сбейте пламя, направив раструб огнетушителя в образовавшуюся щель между капотом и радиаторной решеткой. Наденьте перчатки, откройте капот полностью и потушите пламя окончательно, снимите клеммы с аккумулятора для предотвращения повторного возгорания", – советуют спасатели.
ДЧС ВКО предупреждает, чтобы уберечь свой автомобиль от огня, необходимо тщательно следить за техническим состоянием машины, вовремя проходить техобслуживание. В зимний период не использовать для обогрева самодельные нагревательные приборы, тэны или паяльную лампу.
Как уточняется, в Восточном Казахстане в 2024 году да произошло 116 автопожаров.
Ранее сообщалось, что автовоз с машинами загорелся на трассе в Жамбылской области.