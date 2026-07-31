Как водители скутеров и катеров создают опасность для отдыхающих в ВКО

Заместитель начальника ДЧС Восточно-Казахстанской области Исхар Савазов обратил внимание на опасную эксплуатацию водного транспорта в регионе, сообщает Zakon.kz.

По наблюдениям спасателей, быстроходные лодки заезжают в места купания, а управляют ими зачастую без спасательных жилетов, прав и регистрационных номеров. Поэтому у побережья Бухтарминского водохранилища усилили водные патрули экстренных служб, передает телеканал "24kz".

"Скоростные катера спасателей постоянно дежурят в бухтах Бухтарминского водохранилища. Только так в режиме тотального контроля здесь возможно обеспечить безопасную эксплуатацию частных маломерных судов. Владельцы скутеров и катеров игнорируют правила судовождения, на высоких скоростях заезжают в места для купания. Только с июля этого года спасатели зафиксировали свыше 130 нарушений правил поведения на воде. Оштрафованы владельцы 40 маломерных судов", – говорится в репортаже.

Известно, что плавсредства нарушителей буксируют к побережью, а с отдыхающими проводят разъяснительные беседы. Заместитель начальника ДЧС ВКО Исхар Савазов назвал основные виды нарушений:

прокат маломерных судов без использования спасательных жилетов;

отсутствие у них бортовых номеров;

отсутствие у водителей допуска, то есть права на управление данным маломерным судном.

Сегодня в районе Алтай на Бухтарминском водохранилище действуют более 120 баз отдыха, около 20 из них имеют прямой доступ к воде и лишь в четырех базах имеются оборудованные спасательные станции.

"Владельцы туристических объектов предпочитают экономить на безопасности отдыхающих и надеются только на профессионализм водных патрульных Департамента по чрезвычайным ситуациям", – подытожили журналисты.

На днях в Каркаралинском районе Карагандинской области спасатели успешно завершили поиски женщины, которая вышла из дома отдыха в сторону озера Бассейн и не смогла найти дорогу обратно.