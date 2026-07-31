#Выборы в Курултай
#Казахстан в сравнении
Логотип vbnews
#Спецпроекты
#Новая Конституция
#Гордость Казахстана
+21°
$
473.59
544.68
5.94
  • Астана
  • Алматы
  • Шымкент
  • Актау
  • Актобе
  • Атырау
  • Жезказган
  • Кокшетау
  • Конаев
  • Костанай
  • Кызылорда
  • Караганда
  • Павлодар
  • Петропавловск
  • Семей
  • Талдыкорган
  • Тараз
  • Туркестан
  • Уральск
  • Усть-Каменогорск
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#Выборы в Курултай
#Казахстан в сравнении
Логотип vbnews
#Спецпроекты
#Новая Конституция
#Гордость Казахстана
+21°
$
473.59
544.68
5.94
Туризм

Как водители скутеров и катеров создают опасность для отдыхающих в ВКО

Восточно-Казахстанская область, фото - Новости Zakon.kz от 01.08.2026 04:03 Фото: primeminister.kz
Заместитель начальника ДЧС Восточно-Казахстанской области Исхар Савазов обратил внимание на опасную эксплуатацию водного транспорта в регионе, сообщает Zakon.kz.

По наблюдениям спасателей, быстроходные лодки заезжают в места купания, а управляют ими зачастую без спасательных жилетов, прав и регистрационных номеров. Поэтому у побережья Бухтарминского водохранилища усилили водные патрули экстренных служб, передает телеканал "24kz".

"Скоростные катера спасателей постоянно дежурят в бухтах Бухтарминского водохранилища. Только так в режиме тотального контроля здесь возможно обеспечить безопасную эксплуатацию частных маломерных судов. Владельцы скутеров и катеров игнорируют правила судовождения, на высоких скоростях заезжают в места для купания. Только с июля этого года спасатели зафиксировали свыше 130 нарушений правил поведения на воде. Оштрафованы владельцы 40 маломерных судов", – говорится в репортаже.

Известно, что плавсредства нарушителей буксируют к побережью, а с отдыхающими проводят разъяснительные беседы. Заместитель начальника ДЧС ВКО Исхар Савазов назвал основные виды нарушений:

  • прокат маломерных судов без использования спасательных жилетов;
  • отсутствие у них бортовых номеров;
  • отсутствие у водителей допуска, то есть права на управление данным маломерным судном.

Сегодня в районе Алтай на Бухтарминском водохранилище действуют более 120 баз отдыха, около 20 из них имеют прямой доступ к воде и лишь в четырех базах имеются оборудованные спасательные станции.

"Владельцы туристических объектов предпочитают экономить на безопасности отдыхающих и надеются только на профессионализм водных патрульных Департамента по чрезвычайным ситуациям", – подытожили журналисты.

На днях в Каркаралинском районе Карагандинской области спасатели успешно завершили поиски женщины, которая вышла из дома отдыха в сторону озера Бассейн и не смогла найти дорогу обратно.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Добавить в Google, чтобы
читать новости первым
Добавить в Google, чтобы
читать новости первым
Фото Алия Абди
Алия Абди
Читайте также
Гидроцикл врезался в тюбинг с отдыхающими в Туркестанской области
13:05, 12 августа 2024
Гидроцикл врезался в тюбинг с отдыхающими в Туркестанской области
горы, ВКО
14:51, 17 августа 2024
Спасатели предупредили туристов об опасностях в горах Восточного Казахстана
ДЧС, ВКО, спасатели
17:03, 19 мая 2024
Не смогли добраться до берега самостоятельно: троих жеребят спасли в ВКО
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Читайте также
Шарабутдин Магомедов
03:22, 01 августа 2026
Лига RAF подписала контракт с Шарой Буллетом
&quot;Кайрат&quot;
02:51, 01 августа 2026
Назначены судьи на матч "Левски" – "Кайрат" в Лиге чемпионов
Елена Рыбакина
02:17, 01 августа 2026
Елена Рыбакина узнала потенциальных соперниц на старте турнира в Торонто
Максим Мухаметов
01:39, 01 августа 2026
"Адмирал" расторг соглашение с нападающим сборной Казахстана
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: