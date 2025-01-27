Стали известны подробности крупного пожара в Алматы
Фото: скриншот видео
По уточненным данным в Алмалинском районе по улице Ауэзова загорелась кровля и мансарды двухэтажного административного здания, сообщает Zakon.kz.
Силами МЧС пожар ликвидирован на площади 220 кв. м.
"Для выяснения причины пожара на месте работают сотрудники исследовательской испытательной пожарной лаборатории и отдела дознания МЧС", – заявили в министерстве.
Ранее сообщалось, что двухэтажное административное здание полыхает в Алматы. По предварительным данным, горело охранное агентство.
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