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Происшествия

Архиепископ Кокшетауский и Акмолинский погиб в ДТП в России

Архиепископ Кокшетауский и Акмолинский погиб в ДТП в России, фото - Новости Zakon.kz от 28.01.2025 17:18 Фото: mitropolia.kz
В ночь с 27 на 28 января 2025 года в ДТП погиб архиепископ Кокшетауский и Акмолинский Серапион, правящий архиерей Кокшетауской епархии Митрополичьего округа Русской Православной Церкви в Республике Казахстан, сообщает Zakon.kz.

Трагедия произошла в Нижегородской области на трассе M12, рядом с поселком Пильна. Автомобиль, в котором архиерей ехал из города Кокшетау в Москву для участия в Рождественских чтениях, разбился. Архиепископ Серапион получил травмы, несовместимые с жизнью, и скончался на месте, пишет Патриархия.ru.

Сопровождающий его клирик Воскресенского кафедрального собора Кокшетау иеромонах Евлогий (Щербак) с сотрясением мозга был госпитализирован в больницу. 

Погибшему архиепископу было 60 лет. 

Ранее в России в ДТП попали несколько казахстанцев, их доставили в больницы Уральска.  

Фото Ирина Капитанова
Ирина Капитанова
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