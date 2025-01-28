Архиепископ Кокшетауский и Акмолинский погиб в ДТП в России

В ночь с 27 на 28 января 2025 года в ДТП погиб архиепископ Кокшетауский и Акмолинский Серапион, правящий архиерей Кокшетауской епархии Митрополичьего округа Русской Православной Церкви в Республике Казахстан, сообщает Zakon.kz.

Трагедия произошла в Нижегородской области на трассе M12, рядом с поселком Пильна. Автомобиль, в котором архиерей ехал из города Кокшетау в Москву для участия в Рождественских чтениях, разбился. Архиепископ Серапион получил травмы, несовместимые с жизнью, и скончался на месте, пишет Патриархия.ru.

Сопровождающий его клирик Воскресенского кафедрального собора Кокшетау иеромонах Евлогий (Щербак) с сотрясением мозга был госпитализирован в больницу.

Погибшему архиепископу было 60 лет.

Ранее в России в ДТП попали несколько казахстанцев, их доставили в больницы Уральска.