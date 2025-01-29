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Происшествия

Рыбак после захода солнца потерялся на берегу озера Алаколь

помощь спасателей, фото - Новости Zakon.kz от 29.01.2025 23:55 Фото: скриншот видео
В Алакольском районе Жетысуской области в 6 км от села Акши, спасатели проводили поисковые работы после сообщения о заблудившемся рыбаке. Он отдалившись от машины на место рыбалки, после захода солнца не смог самостоятельно найти путь обратно, сообщает Zakon.kz.

Благодаря оперативным действиям спасателей мужчина был найден на левом берегу озера Алаколь и благополучно доставлен в населенный пункт. В медицинской помощи он не нуждался.

"МЧС напоминает жителям о необходимости информировать близких о своих передвижениях, особенно в удаленных районах, и всегда брать с собой средства связи", – отметили в министерстве.

Ранее "КазАвтоЖол" в связи с ухудшением погодных условий предупредил, что закрыто движение для всех видов автотранспортных средств на четырех участках дорог республиканского значения.

Кроме того, в 16 областях Казахстана на 30 января объявили штормовое предупреждение.

Фото Елена Беляева
Елена Беляева
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