Последние данные о ситуации на трассах в Казахстане
Фото: pixabay
По данным АО "НК КазАвтоЖол" в связи с ухудшением погодных условий закрыто движение для всех видов автотранспортных средств на четырех участках дорог республиканского значения, сообщает Zakon.kz.
Из-за метели, ограниченной видимости, снега, ветра и гололеда закрыты трассы:
- Жезказган – Аркалык – Петропавловск;
- Кызылорда – Жезказган – Караганда – Шидерты – Павлодар;
- Подъезд к турбазе Алма-Тау;
- Алматы – Усть-Каменогорск – Шемонайха – граница РФ.
МЧС настоятельно рекомендует соблюдать меры безопасности.
"Воздержитесь от поездок и пеших переходов на дальние расстояния, особенно в темное время суток. Следите за информацией о погодных условиях и ограничениях движения на автодорогах", – призвали в ведомстве.
Ранее сообщалось, что движение частично перекрыли на трех участках дорог областного значения в Казахстане.
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