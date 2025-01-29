Последние данные о ситуации на трассах в Казахстане

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По данным АО "НК КазАвтоЖол" в связи с ухудшением погодных условий закрыто движение для всех видов автотранспортных средств на четырех участках дорог республиканского значения, сообщает Zakon.kz.

Из-за метели, ограниченной видимости, снега, ветра и гололеда закрыты трассы: Жезказган – Аркалык – Петропавловск;

Кызылорда – Жезказган – Караганда – Шидерты – Павлодар;

Подъезд к турбазе Алма-Тау;

Алматы – Усть-Каменогорск – Шемонайха – граница РФ. МЧС настоятельно рекомендует соблюдать меры безопасности. "Воздержитесь от поездок и пеших переходов на дальние расстояния, особенно в темное время суток. Следите за информацией о погодных условиях и ограничениях движения на автодорогах", – призвали в ведомстве. Ранее сообщалось, что движение частично перекрыли на трех участках дорог областного значения в Казахстане.

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