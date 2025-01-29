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События

Последние данные о ситуации на трассах в Казахстане

штормовое предупреждение, фото - Новости Zakon.kz от 29.01.2025 22:28 Фото: pixabay
По данным АО "НК КазАвтоЖол" в связи с ухудшением погодных условий закрыто движение для всех видов автотранспортных средств на четырех участках дорог республиканского значения, сообщает Zakon.kz.

Из-за метели, ограниченной видимости, снега, ветра и гололеда закрыты трассы:

  • Жезказган – Аркалык – Петропавловск;
  • Кызылорда – Жезказган – Караганда – Шидерты – Павлодар;
  • Подъезд к турбазе Алма-Тау;
  • Алматы – Усть-Каменогорск – Шемонайха – граница РФ.

МЧС настоятельно рекомендует соблюдать меры безопасности.

"Воздержитесь от поездок и пеших переходов на дальние расстояния, особенно в темное время суток. Следите за информацией о погодных условиях и ограничениях движения на автодорогах", – призвали в ведомстве.

Ранее сообщалось, что движение частично перекрыли на трех участках дорог областного значения в Казахстане.

Фото Елена Беляева
Елена Беляева
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