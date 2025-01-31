Автомобиль скорой помощи застрял в снежном заторе в Караганде

Фото: скриншот видео

В Караганде в микрорайоне Шахтерский, возвращаясь с вызова, автомобиль скорой помощи застрял в снежном заторе и не мог продолжить движение, сообщает Zakon.kz.

Спасатели оперативно прибыли и отбуксировали автомобиль на очищенный участок дороги. Ранее сообщалось, что беременную женщину спасатели экстренно доставили в Жезказган.

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