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Происшествия

Двух пропавших человек нашли в Карагандинской области

помощь спасателей, фото - Новости Zakon.kz от 04.02.2025 18:47 Фото: пресс-служба МЧС РК
Днем 4 февраля в 140 км от города Балхаша в направлении поселка Саяк Карагандинской области спасателями проводились поиски двух мужчин, которые вчера ночью выехали на автомобиле с насосной станции в направлении города Балхаша и пропали, сообщает Zakon.kz.

Поисковой группой МЧС пропавшие найдены в 20 км до станции Ащыозек.

Фото: пресс-служба МЧС РК

"Как выяснилось, они застряли в снежном заносе и не смогли выбраться и продолжить движение. Автомобиль был отбуксирован на очищенный участок дороги и сопровожден до города Балхаша". Пресс-служба МЧС РК

Ранее спасателям Костанайской области удалось найти пропавшего пастуха.

Фото Елена Беляева
Елена Беляева
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