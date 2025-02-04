Двух пропавших человек нашли в Карагандинской области

Фото: пресс-служба МЧС РК

Днем 4 февраля в 140 км от города Балхаша в направлении поселка Саяк Карагандинской области спасателями проводились поиски двух мужчин, которые вчера ночью выехали на автомобиле с насосной станции в направлении города Балхаша и пропали, сообщает Zakon.kz.

Поисковой группой МЧС пропавшие найдены в 20 км до станции Ащыозек. Фото: пресс-служба МЧС РК "Как выяснилось, они застряли в снежном заносе и не смогли выбраться и продолжить движение. Автомобиль был отбуксирован на очищенный участок дороги и сопровожден до города Балхаша". Пресс-служба МЧС РК Ранее спасателям Костанайской области удалось найти пропавшего пастуха.

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