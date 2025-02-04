В Алматы вспыхнул двухэтажный цех по сборке комплектующих для алюминиевых окон

4 февраля в Алматы произошел пожар в токарном цеху, сообщает Zakon.kz.

По данным ДЧС города, в 10:54 силы и средства направили по повышенному рангу пожара по ул. Демьяна Бедного, 5А, Турксибский район.

"По прибытии в 11:02 установлено горение стройматериалов в двухэтажном здании. Создалась угроза распространения огня. На защиту соседних строений и ликвидацию огня введены пожарные стволы. Работают с техникой безопасности – есть угроза обрушения", – сообщили в ДЧС.

По уточненным данным, пожар случился в цеху с комплектующими изделиями для сборки алюминиевых окон.

Принятыми мерами угрозу распространения на соседние строения сняли. В 12:25 огонь ликвидировали.

Площадь пожара составила 200 кв.м. За помощью к медикам обратились два человека, их доставили в больницу.

1 февраля в центре Алматы горела гостиница.