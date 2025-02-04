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Происшествия

В Алматы вспыхнул двухэтажный цех по сборке комплектующих для алюминиевых окон

Алматы, пожар, стройматериалы, фото - Новости Zakon.kz от 04.02.2025 11:57 Фото: ДЧС Алматы
4 февраля в Алматы произошел пожар в токарном цеху, сообщает Zakon.kz.

По данным ДЧС города, в 10:54 силы и средства направили по повышенному рангу пожара по ул. Демьяна Бедного, 5А, Турксибский район.

"По прибытии в 11:02 установлено горение стройматериалов в двухэтажном здании. Создалась угроза распространения огня. На защиту соседних строений и ликвидацию огня введены пожарные стволы. Работают с техникой безопасности – есть угроза обрушения", – сообщили в ДЧС.

По уточненным данным, пожар случился в цеху с комплектующими изделиями для сборки алюминиевых окон.

Принятыми мерами угрозу распространения на соседние строения сняли. В 12:25 огонь ликвидировали. 

Площадь пожара составила 200 кв.м. За помощью к медикам обратились два человека, их доставили в больницу.

1 февраля в центре Алматы горела гостиница

Фото Ирина Капитанова
Ирина Капитанова
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