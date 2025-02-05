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Происшествия

Видеокамеры помогли обнаружить пропавшую в Петропавловске девочку

Насилие над детьми, дети, ребенок, физическое насилие , фото - Новости Zakon.kz от 05.02.2025 05:15 Фото: pexels
В Петропавловске на пульт "102" поступило сообщение о пропавшей восьмилетней девочке. Ориентировку немедленно передали автопатрулям и инспекторам видеонаблюдения, сообщает Zakon.kz.

Благодаря камерам видеонаблюдения ребенка удалось найти: на одном из мониторов зафиксировали девочку, соответствующую описанию.

Капитан полиции Назира Сейтзадина обнаружила девочку почти в трех километрах от дома, на остановке на улице Жамбыла.

На видео видно, как прохожие пытались помочь ребенку. Вскоре на место прибыл патрульный автомобиль, и через 19 минут девочку вернули родителям.

Ранее в одной из столичных многоэтажек, расположенных в районе Есиль, мама не смогла попасть в квартиру, где находился ее трехлетний сын.

Аксинья Титова
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