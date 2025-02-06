Жесткие методы воспитания в детском саду шокировали жителей Шахтинска

В детском саду Шахтинска уволили воспитателя за методы ее работы, которые попали на камеру видеонаблюдения. Педагог грубо обращалась с малышами, швыряла их и даже закрывала рот одеялом. Увиденное шокировало родителей и чиновников, сообщает Zakon.kz.

На кадрах видно, как, резко дергая и поднимая за руки, воспитатель государственного детсада сажает малыша на горшок. Затем так же грубо укладывает его спать, моментами закрывая ребенку рот руками и одеялом. Кроме того, женщина отбирала у детей игрушки, при этом некоторые от ее резких движений упали.

По данным КТК, тревогу забили родители одного из малышей – он категорически не хотел идти в ясли.

Видео с камер наблюдения шокировало взрослых. Чиновники уже назвали эти методы воспитания грубыми и непозволительными. "Героиню" этих роликов уже уволили. Расследование начали и в полиции.

"Администрацией яслей-сада "Карлыгаш" совместно с родителями одного из воспитанников в ходе мониторинга камер видеонаблюдения было установлено грубое непозволительное отношение одного из воспитателей к ребенку яслей-сада. В результате родителями было принято решение подать соответствующее заявление в органы внутренних дел". Руководитель отдела образования города Шахтинска Николай Онсович

Ранее сообщалось, как оплату за детский сад изменят с 1 марта 2025 года в регионах Казахстана.