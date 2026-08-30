Все пожарные машины Бишкека направили на тушение крупного рынка

Все пожарные машины Бишкека привлекли к тушению крупного пожара на рынке "Мадина". Возгорание удалось локализовать на площади 400 квадратных метров, сообщает Zakon.kz.

В Бишкеке все пожарные машины города привлекли к тушению пожара на рынке "Мадина" – одном из крупнейших текстильных рынков Кыргызстана. Огонь удалось локализовать на площади 400 квадратных метров, пишет 24.kg.

Спасатели продолжают вскрывать закрытые контейнеры, чтобы ликвидировать оставшиеся очаги возгорания. Работы на месте координирует глава МЧС Кыргызстана Канатбек Чыныбаев.

По предварительным данным, причиной пожара стало короткое замыкание электропроводки. Точную причину установит специальная комиссия после полной ликвидации возгорания.

В момент пожара рынок не работал. "Мадина" была закрыта на три дня, торговцев отправили на отдых.

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