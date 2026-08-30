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Мир

Все пожарные машины Бишкека направили на тушение крупного рынка

Пожар на складе, горящие склады, горящий склад, тушение склада, возгорание складских помещений, пожарный, пожарные, пожарная служба, пожарный кран, тушение пожара, фото - Новости Zakon.kz от 30.08.2026 13:43 Фото: Zakon.kz/Павел Михеев
Все пожарные машины Бишкека привлекли к тушению крупного пожара на рынке "Мадина". Возгорание удалось локализовать на площади 400 квадратных метров, сообщает Zakon.kz.

В Бишкеке все пожарные машины города привлекли к тушению пожара на рынке "Мадина" – одном из крупнейших текстильных рынков Кыргызстана. Огонь удалось локализовать на площади 400 квадратных метров, пишет 24.kg.

Спасатели продолжают вскрывать закрытые контейнеры, чтобы ликвидировать оставшиеся очаги возгорания. Работы на месте координирует глава МЧС Кыргызстана Канатбек Чыныбаев.

По предварительным данным, причиной пожара стало короткое замыкание электропроводки. Точную причину установит специальная комиссия после полной ликвидации возгорания.

В момент пожара рынок не работал. "Мадина" была закрыта на три дня, торговцев отправили на отдых.

Ранее вертолет спустил тела двух альпинистов с гор Кыргызстана.

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Фото Мухит Турсынали
Мухит Турсынали
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