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Происшествия

Пожар на маслозаводе потушили спасатели в ВКО

Спасатели потушили пожар, фото - Новости Zakon.kz от 07.02.2025 08:30 Фото: pixabay
В Глубоковском районе, в селе Предгорное (ВКО) на территории маслозавода в цехе грануляции лузги загорелась нория для ее подъема. Дым распространился с 4-го по 6-го этажи здания, сообщает Zakon.kz.

Помимо прочего, также горела лузга подсолнечника. Работники объекта своевременно покинули помещение.

Фото: пресс-служба МЧС РК

Огонь распространился на площади 50 кв. м. Сейчас его ликвидировали. Благодаря оперативным действиям пожарных удалось спасти основное оборудование объекта.

Ранее сообщалось, что пожар вспыхнул в 14-этажном жилом доме в Астане.

Аксинья Титова
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