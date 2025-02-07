Пожар на маслозаводе потушили спасатели в ВКО

Фото: pixabay

В Глубоковском районе, в селе Предгорное (ВКО) на территории маслозавода в цехе грануляции лузги загорелась нория для ее подъема. Дым распространился с 4-го по 6-го этажи здания, сообщает Zakon.kz.

Помимо прочего, также горела лузга подсолнечника. Работники объекта своевременно покинули помещение. Фото: пресс-служба МЧС РК Огонь распространился на площади 50 кв. м. Сейчас его ликвидировали. Благодаря оперативным действиям пожарных удалось спасти основное оборудование объекта. Ранее сообщалось, что пожар вспыхнул в 14-этажном жилом доме в Астане.

Поделиться новостью