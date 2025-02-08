"Спальный" автобус на трассе Алматы – Екатеринбург шокировал полицейских Костаная

7 февраля автобус YOTONG на автодороге Алматы – Екатеринбург шокировал костанайских полицейских, сообщает Zakon.kz.

Вместо привычных сидений в салоне были установлены 36 спальных мест, передает пресс-служба ДП Костанайской области. Водителем оказался 40-летний житель Туркестанской области, который предлагал пассажирам незаконный способ регулярных междугородних перевозок.

Оказалось, что в автобусе использованы конструкции, которые не прошли технические испытания и соответствующие экспертизы.

Фото: пресс-служба ДП Костанайской области

"Фактически водитель самовольно внес изменения в конструкцию автобуса, без подтверждения их безопасности", – говорится в сообщении.

Полицейские запретили эксплуатацию данного автобуса до устранения всех недостатков. Водителю назначили штраф в размере 60 тыс. тенге за переоборудование автобуса без соответствующего разрешения.

Зачастую нарушения со стороны водителей приводит к необратимым последствиям. Так на днях в ВКО погибли водитель и три пассажира Lada Granta, а в Уральске опрокинулся автомобиль с детьми.