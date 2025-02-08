Перформанс от обнаженного жителя Костаная попал на видео

Фото: скриншот видео

19-летний молодой человек, решивший устроить "открытое шоу" на улице в Костанае, бегал по городу в обнаженном виде, сообщает Zakon.kz.

По данным полиции, это не первый эпизод, когда парень "оскорбил чувства горожан грубым нарушением общественного порядка". Организатора "перформанса" задержали. Выяснилось, что нарушитель употреблял седативные вещества. "После задержания в отношении парня полицейские возбудили административное производство по статье "мелкое хулиганство" и поместили его в комнату временного задержания. Этот случай служит еще одним напоминанием о том, что общественные нормы и законы существуют не для того, чтобы их игнорировать, а для того, чтобы соблюдать их, в том числе, в самых неожиданных ситуациях", – заявили в ведомстве. Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от 🇰🇿 ҚОСТАНАЙ ОБЛЫСЫНЫҢ ПОЛИЦИЯСЫ (@polisia_kostanay) Ранее сообщалось, что обнаженная иранка запрыгнула на полицейскую машину в знак протеста.

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