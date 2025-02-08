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Происшествия

Перформанс от обнаженного жителя Костаная попал на видео

голый парень пробежался по улицам Костаная, фото - Новости Zakon.kz от 08.02.2025 12:22 Фото: скриншот видео
19-летний молодой человек, решивший устроить "открытое шоу" на улице в Костанае, бегал по городу в обнаженном виде, сообщает Zakon.kz.

По данным полиции, это не первый эпизод, когда парень "оскорбил чувства горожан грубым нарушением общественного порядка".

Организатора "перформанса" задержали. Выяснилось, что нарушитель употреблял седативные вещества.

"После задержания в отношении парня полицейские возбудили административное производство по статье "мелкое хулиганство" и поместили его в комнату временного задержания. Этот случай служит еще одним напоминанием о том, что общественные нормы и законы существуют не для того, чтобы их игнорировать, а для того, чтобы соблюдать их, в том числе, в самых неожиданных ситуациях", – заявили в ведомстве.

Ранее сообщалось, что обнаженная иранка запрыгнула на полицейскую машину в знак протеста.

Фото Елена Беляева
Елена Беляева
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