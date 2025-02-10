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Общество

Голый перфоманс: как наказали молодого костанайца

Зал суда, суд, молоток судьи, молоток, судейский молоток, судья, приговор, уголовный кодекс РК, судебный процесс, зачитывание приговора, приговор, правосудие, закон , фото - Новости Zakon.kz от 10.02.2025 14:04 Фото: freepik
В Костанае Специализированный суд по административным правонарушениям рассмотрел дело в отношении 19-летнего парня, который обнаженным бежал по улице, сообщает Zakon.kz.

В суде Костаная, со ссылкой на материалы дела, рассказали, что 8 февраля 2025 года около 00:00  молодой человек на ул. Станционная находился  в обнаженном виде.

"В судебном заседании Г. признал свою вину и объяснил, что в тот день шел пешком домой к родителям. По пути он стал выбрасывать свои вещи без какой-либо причины, при этом не употреблял алкоголь. Объяснить причину своего поступка он не смог, так как ничего не помнит и не имеет претензии к кому-либо. В содеянном раскаялся", – сообщили в суде.

Суд признал нарушителя виновным в совершении административного правонарушения и назначил штраф в размере 20 МРП (78 640 тенге).

Постановление суда не вступило в законную силу.

Видео с молодым нарушителем появилось в соцсетях днем 8 февраля. В полиции сообщили, что парень и раньше "оскорблял чувства горожан грубым нарушением общественного порядка".

Фото Ирина Капитанова
Ирина Капитанова
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