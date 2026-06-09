"Людей зажало между автомобилями": массовый наезд на пешеходов произошел в Алматы

В Алматы сегодня, 9 июня 2026 года, автомобиль наехал на толпу пешеходов, после чего столкнулся с двумя транспортными средствами. В результате дорожно-транспортного происшествия есть пострадавшие, передает корреспондент Zakon.kz.

ДТП произошло в районе Зеленого базара – на ул. Зенкова (между ул. Жибек Жолы и ул. Макатаева), где происходит стихийная торговля и люди продают прям из автомобилей.

По словам очевидцев, покупатели стояли у одного из авто, что-то приобретали. В этот момент по ул. Зенкова в южном направлении двигался Audi 80, который в какой-то момент заглох. Неравнодушные люди помогли водителю, толкнули авто. Это помогло и транспортное средство вновь завелось, но водитель не смог удержать авто на дороге, оно резко ринулось вперед в толпу людей, которые совершали покупки, и снесло пятерых человек.

Как рассказали очевидцы, после наезда на людей Audi врезался в микроавтобус Toyota Granvia, который от удара откинуло на рядом припаркованный Subaru Impreza.

В результате ДТП пострадали все пять человек. Их госпитализировали. Водитель Audi не пострадал.

На месте работают сотрудники дорожной полиции, которые выясняют все обстоятельства массового наезда и занимаются оформлением.

Также один из очевидцев ДТП рассказал, что некоторые люди в результате наезда оказались зажатыми между Toyota и Subaru. Они получили серьезные травмы, вплоть до открытых переломов.

В полиции южной столицы уточнили, что авария произошла в 08:20 в Медеуском районе.

"Водитель автомашины марки Audi, следуя по ул. Зенкова в южном направлении, допустил наезд на пятерых пешеходов, которые находились на проезжей части. Далее, продолжив движение в южном направлении, допустил наезд на припаркованное у обочины автомашину марки Toyota, водитель которой находился вне салона транспортного средства. По инерции от удара Toyota допустила наезд на рядом припаркованную Subaru, водитель которой также находился вне салона транспортного средства. В результате данного ДТП пострадали пять человек. Им всем была оказана первая медицинская помощь. В обстоятельствах аварии разбираются сотрудники Управления полиции Медеуского района", – сообщили в пресс-службе Департамента полиции (ДП) Алматы.

6 июня 2026 года пьяная водитель снесла людей у дома на юге Казахстана. В результате ДТП погибли двое детей и женщина.