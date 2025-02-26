Двух граждан России задержали в Астане

Транспортная полиция ликвидировала сеть интернет-мошенников в Астане, сообщает Zakon.kz.

По информации пресс-службы ДП на транспорте, сотрудники по противодействию киберпреступности совместно с Главной транспортной прокуратурой при координации Департамента по противодействию киберпреступности МВД РК и КНБ РК в столице задержали двоих граждан России, причастных к незаконным манипуляциям с мобильной связью.

"В ходе обысков у подозреваемых обнаружены и изъяты два устройства SIM-box, предназначенных для регистрации виртуальных абонентских номеров, которые использовались для совершения интернет-мошенничества на территории республики. Также изъято более 2000 SIM-карт казахстанских мобильных операторов, ноутбуки, роутеры, маршрутизаторы, позволяющие скрывать реальное местоположение пользователей", – сообщили в ДП.

По данному факту в Департаменте полиции на транспорте возбуждены уголовные дела.

Ранее астанчанин стал жертвой подобных мошенников. Ему позвонил якобы сотрудник банка и сообщил, что на его счет были осуществлены кибератаки. Чтобы их предотвратить, необходимо произвести транзакцию средств на безопасные счета, указанные мошенниками. Потерпевший перевел денежные средства в размере миллиона тенге.