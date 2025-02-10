Чудовищное убийство с расчленением произошло в Атырау

Фото: Zakon.kz/Павел Михеев

В ночь на 7 февраля в городе Атырау во дворе одного из частных домов жестоко убили женщину. Тело расчленили и некоторые его части сожгли. Полиция завела уголовное дело, передает корреспондент Zakon.kz.

Известно, что по подозрению в совершении тяжкого преступления в изолятор временного содержания водворили 35-летнего родственника убитой – 62-летней жительницы города.

"Возбуждено уголовное дело, ведется комплекс следственных мероприятий", – сообщила корреспонденту Zakon.kz пресс-секретарь департамента полиции Атырауской области Мейирим Ердаулет. Подробности случившегося в полиции пока не раскрывают. Ранее Zakon.kz сообщал о том, что девушку в Алматы искали больше двух месяцев и нашли мертвой в сумке.

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