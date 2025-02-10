Чудовищное убийство с расчленением произошло в Атырау
Фото: Zakon.kz/Павел Михеев
В ночь на 7 февраля в городе Атырау во дворе одного из частных домов жестоко убили женщину. Тело расчленили и некоторые его части сожгли. Полиция завела уголовное дело, передает корреспондент Zakon.kz.
Известно, что по подозрению в совершении тяжкого преступления в изолятор временного содержания водворили 35-летнего родственника убитой – 62-летней жительницы города.
"Возбуждено уголовное дело, ведется комплекс следственных мероприятий", – сообщила корреспонденту Zakon.kz пресс-секретарь департамента полиции Атырауской области Мейирим Ердаулет.
Подробности случившегося в полиции пока не раскрывают.
Ранее Zakon.kz сообщал о том, что девушку в Алматы искали больше двух месяцев и нашли мертвой в сумке.
Поделиться новостью
Читайте также
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript