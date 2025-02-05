Искали больше двух месяцев и нашли мертвой в сумке: подробности убийства девушки в Алматы

В Алматы полиция расследует убийство 26-летней Айши Хамит, которую искали больше двух месяцев, и нашли мертвой в сумке, сообщает Zakon.kz.

Она ушла на день рождения подруги, а вечером написала сестре, что ее украл жених. И больше на связь не выходила, передает КТК.

"В последних сообщениях сестра писала, что парень украл ее. Якобы мобильный телефон у него в руках. Мы звонили. Они сбрасывали. Айша рассказывала, что он давал ей деньги на дорогу и дарил подарки. Даже обещал жениться. Мы думали, что ее украли замуж", – рассказала сестра погибшей Асия Хамит.

Пропавшую девушку искали родственники, полицейские и волонтеры. Позже правоохранители вышли на след предполагаемого преступника. Им оказался тот самый 19-летний жених, уроженец Туркестанской области. По словам сестры погибшей, он задушил Айшу, а тело положил в хозяйственную сумку и закопал в дачном массиве недалеко от центра города. Останки девушки удалось найти только спустя два месяца после исчезновения девушки.

Задержанный дал признательные показания.

Айша Хамит работала учителем казахского языка и литературы. Также ухаживала за своей больной сестрой. В соцсетях она нашла лекаря, и в его офисе познакомилась с подозреваемым.

Как рассказывают родственники убитой, парень оказывал Айше знаки внимания. А после оформил на нее кредиты – более 2 млн тенге. И когда девушка потребовала вернуть долг, он, возможно, и решил с ней расправиться.

"Оказывается, во время последней встречи моя сестренка требовала вернуть деньги. Айша сказала ему, что расскажет все родителям. Пригрозила, что обратится в полицию. И тогда он задушил ее на съемной квартире. Насколько я знаю, он издевался над ней". Асия Хамит

По информации пресс-службе ДП Алматы, по факту убийства управлением полиции Медеуского района возбуждено уголовное дело. Подозреваемый задержан и взят под стражу. Другие обстоятельства устанавливаются.

Однако родственники убитой считают, такое зверское убийство один человек совершить не мог. Они уверены, преступников может быть больше.

"Подозреваемый отрицал свою вину. А позже признался в убийстве и даже показал место, где закопал сумку с телом моей сестренки. Когда раскапывали яму, четверо мужчин с трудом подняли ее. Мы считаем, это преступление совершили несколько человек. Одежду сняли. Труп сложили в сумку. Они убили ее, как скотину. Поэтому мы требуем, чтобы все виновные понесли наказание", – сказал брат убитой Табигат Алибек.

Если вина подозреваемого будет доказана, ему грозит до 15 лет лишения свободы.

Шокирующее убийство произошло в США, где 29-летняя женщина избила до смерти 14-летнего сына за то, что он не выполнил свою работу по дому.