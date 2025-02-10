36-летний казахстанец дал в долг 175 тысяч тенге и оказался под следствием
Фото: Telegram/POLICE_of_KZ
В Семее сотрудники полиции задержали вымогателя, который угрожал насилием и требовал выплатить долг с "процентами". Об этом 10 февраля 2025 года рассказали в Департаменте полиции Абайской области, сообщает Zakon.kz.
Вымогателя задержали в области во время получения денег.
"Сотрудники полиции задержали 36-летнего жителя Семея, подозреваемого в вымогательстве. В ходе оперативных мероприятий полицейские установили, что мужчина угрожал применением насилия и требовал от жителя города возврат долга в размере 175 тыс. тенге. Однако он добавил к этой сумме еще 300 тыс. тенге в качестве "процента за свои услуги", увеличив общую сумму до 475 тыс. тенге. Оперативники организовали засаду и задержали подозреваемого с поличным в момент получения денег".Пресс-служба ДП Абайской области
В полиции региона уточнили, что в отношении мужчины начато досудебное расследование.
"Он доставлен в отдел полиции, где проводятся необходимые следственные действия".Пресс-служба ДП Абайской области
Фото: polisia.kz
Полицейские напоминают гражданам, что вымогательство – это серьезное преступление, за которое предусмотрено строгое наказание.
"Если вы стали жертвой угроз или незаконных требований, незамедлительно обращайтесь в полицию".Пресс-служба ДП Абайской области
Ранее в Семее полицейское авто попало под КамАЗ. По данным Департамента полиции Абайской области, экипаж следовал на срочный вызов о семейном скандале.
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