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Происшествия

Подростка похитили в Алматинской области и требовали 5 млн тенге

Подростка похитили в Алматинской области и требовали 5 млн тенге, фото - Новости Zakon.kz от 19.02.2025 12:18 Фото: YouTube/PolisiaKz
В Алматинской области в результате оперативных действий сотрудников полиции задержаны вымогатели, угрожавшие подростку. Об этом 19 февраля 2025 года рассказали в Департаменте полиции региона, сообщает Zakon.kz.

В Управление по борьбе с организованной преступностью ДП Алматинской области обратилась 42-летняя жительница пос. Миялы Балхашского района. Женщина заявила, что днем 8 февраля в пос. Кызыл-Кайрат неизвестные лица насильно посадили в автомобиль Hyundai Elantra ее несовершеннолетнего сына и увезли в неизвестном направлении. По ее словам, злоумышленники угрожали подростку физической расправой и требовали 5 млн тенге.

"По данному факту возбуждено уголовное дело по статье о вымогательстве. В ходе следствия установлено, что подозреваемые шантажировали потерпевшего, угрожая распространить в сети Интернет видео личного характера. В результате оперативно-розыскных мероприятий сотрудники полиции задержали злоумышленников в момент передачи части требуемой суммы в размере 500 тыс. тенге", – следует из релиза, распространенного в среду.

В настоящее время подозреваемые водворены в ИВС, ведется следствие.

Ранее группу вымогателей задержали в Кокшетау. По данным полиции, они требовали у местного предпринимателя 6 млн тенге.

Фото Динара Халдарова
Динара Халдарова
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