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Происшествия

Полиция Астаны выявила массовые хищения техники в крупной торговой сети

Преступность, фото - Новости Zakon.kz от 12.02.2025 08:50 Фото: pixabay
Управлением по борьбе с организованной преступностью Департамента полиции города Астаны при содействии прокуратуры ликвидирована схема хищения товарно-материальных ценностей, принадлежащих одной их крупных торговых сетей, сообщает Zakon.kz.

По данным пресс-службы МВД Казахстана, группа лиц в сговоре с бывшими работниками торговой сети, имея допуск к электронной системе продаж, два года похищала товары. Ущерб составил более 450 млн тенге. Технику, полученную криминальным путем, они реализовывали в разных городах страны.

Проведено свыше 20 обысковых мероприятий, изъято более 120 единиц различной техники, в том числе:

  • десятки сотовых телефонов известных производителей;
  • крупная сумма денег;
  • травматические пистолеты;
  • патроны различного калибра.
"Досудебное расследование проводится по фактам хищения и мошенничества в особо крупном размере", – рассказал представитель Департамента по борьбе с организованной преступностью МВД Куандык Алпыс.

А лжесотрудники банков за один день выманили у акмолинцев 6 млн тенге.

Фото Алия Абди
Алия Абди
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