Полиция Астаны выявила массовые хищения техники в крупной торговой сети
Фото: pixabay
Управлением по борьбе с организованной преступностью Департамента полиции города Астаны при содействии прокуратуры ликвидирована схема хищения товарно-материальных ценностей, принадлежащих одной их крупных торговых сетей, сообщает Zakon.kz.
По данным пресс-службы МВД Казахстана, группа лиц в сговоре с бывшими работниками торговой сети, имея допуск к электронной системе продаж, два года похищала товары. Ущерб составил более 450 млн тенге. Технику, полученную криминальным путем, они реализовывали в разных городах страны.
Проведено свыше 20 обысковых мероприятий, изъято более 120 единиц различной техники, в том числе:
- десятки сотовых телефонов известных производителей;
- крупная сумма денег;
- травматические пистолеты;
- патроны различного калибра.
"Досудебное расследование проводится по фактам хищения и мошенничества в особо крупном размере", – рассказал представитель Департамента по борьбе с организованной преступностью МВД Куандык Алпыс.
А лжесотрудники банков за один день выманили у акмолинцев 6 млн тенге.
Поделиться новостью
Читайте также
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript