Пожар вспыхнул в девятиэтажке Алматы: спасены 26 человек

Рано утром 20 сентября 2026 года в Алматы произошел пожар в девятиэтажном жилом доме, сообщает Zakon.kz.

Как рассказали в МЧС, загорелась квартира на четвертом этаже девятиэтажного многоквартирного дома в микрорайоне Аксай-1А.

Площадь пожара составила 20 кв. метров.

Спасатели ДЧС с помощью автолестницы, спасательных колпаков и по лестничному маршу спасли 26 человек, в том числе двоих детей. Еще 40 человек были эвакуированы.

"Пожар ликвидирован в течение получаса. Пострадавших нет. Причина пожара устанавливается", – сообщили в МЧС.

Ранее пожар произошел в многоэтажке в Астане.