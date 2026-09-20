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События

Пожар вспыхнул в девятиэтажке Алматы: спасены 26 человек

Пожар на складе, горящие склады, горящий склад, тушение склада, возгорание складских помещений, пожарный, пожарные, пожарная служба, пожарный кран, тушение пожара, фото - Новости Zakon.kz от 20.09.2026 09:23 Фото: Zakon.kz
Рано утром 20 сентября 2026 года в Алматы произошел пожар в девятиэтажном жилом доме, сообщает Zakon.kz.

Как рассказали в МЧС, загорелась квартира на четвертом этаже девятиэтажного многоквартирного дома в микрорайоне Аксай-1А.

Площадь пожара составила 20 кв. метров.

Спасатели ДЧС с помощью автолестницы, спасательных колпаков и по лестничному маршу спасли 26 человек, в том числе двоих детей. Еще 40 человек были эвакуированы.

"Пожар ликвидирован в течение получаса. Пострадавших нет. Причина пожара устанавливается", – сообщили в МЧС.

Ранее пожар произошел в многоэтажке в Астане.

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Фото Мухит Турсынали
Мухит Турсынали
Дежурный контент-редактор
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