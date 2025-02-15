Двух провалившихся в колодец щенят спасли в Семее

Фото: pixabay

Писк малышей из колодца услышал местный житель, он и обратился за помощью к спасателям, сообщает Zakon.kz.

Подоспевшие спасатели спустились в колодец и благополучно достали оттуда четвероногих. "Они не пострадали. Спасенные малыши радостно побежали к матери, а мать в свою очередь, убедившись в том, что они не пострадали, поцеловала щенят, после чего взглядом выразила свою благодарность спасателям", – рассказали в МЧС. В ведомстве отметили, что важна каждая жизнь. Между тем ночью 15 февраля на пульт гарнизона Алматинской области поступило сообщение о пожаре на территории рынка строительных материалов в Каскелене.

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