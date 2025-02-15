Двух провалившихся в колодец щенят спасли в Семее
Фото: pixabay
Писк малышей из колодца услышал местный житель, он и обратился за помощью к спасателям, сообщает Zakon.kz.
Подоспевшие спасатели спустились в колодец и благополучно достали оттуда четвероногих.
"Они не пострадали. Спасенные малыши радостно побежали к матери, а мать в свою очередь, убедившись в том, что они не пострадали, поцеловала щенят, после чего взглядом выразила свою благодарность спасателям", – рассказали в МЧС.
В ведомстве отметили, что важна каждая жизнь.
Между тем ночью 15 февраля на пульт гарнизона Алматинской области поступило сообщение о пожаре на территории рынка строительных материалов в Каскелене.
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