Мужчины под видом строителей воровали трансформаторы в Актобе

Двое мужчин, переодетых в спецодежду строителей, воровали трансформаторы в жилых массивах города Актобе, сообщает Zakon.kz.

Как пишет "Диапазон", 33-летний житель Астаны по имени Нурлан на своем автомобиле Opel Omega приехал в Актобе и занялся частным извозом. Параллельно решил освоить и преступное ремесло.

Купив строительную спецодежду, каску, болгарку, рабочие перчатки, он стал искать подстанции, где проще всего украсть трансформатор. Одна из таких нашлась около дома №16 в жилом массиве Есет батыра. Сделав все необходимое, он на сайте нанял спецтранспорт и перевез ворованный трансформатор на временное хранение на автостоянку в том же жилом массиве. Водитель спецтехники даже не подозревал, что участвует в краже. Трансформатор принадлежал городскому отделу ЖКХ, его стоимость оценили в сумму чуть более двух миллионов тенге.

По такой же схеме с переодеванием в строителя и с привлечением спецтехники он успешно украл еще четыре трансформатора с подстанций в микрорайоне Алтын Орда. Причем, в некоторых случаях на дело ходил уже не один. На железнодорожном вокзале он познакомился с приезжим из села Акколь Северо-Казахстанской области и предложил ему воровать трансформаторы вместе.

Промышляли они достаточно успешно. Позже трансформаторы, украденные с актюбинских подстанций, нашли в грузовике, который направлялся в Бишкек. Водитель объяснял, что ничего не знал о том, что они ворованные, просто принял заказ доставить груз из Актобе в соседнюю республику. Вместо заработка ему пришлось везти ворованное добро обратно в Актобе.

Таким образом на скамье подсудимых оказались оба вора. Нурлан жаловался, что пошел на преступление из-за того, что приехал в Актобе на заработки, но не смог найти работу, а его 22-летний подельник Олег просил не лишать его свободы и пожалеть его мать, которая в одиночку воспитывает его братьев и сестер.

До приговора ущерб всем потерпевшим возместили. Суд приговорил организатора кражи к четырем годам лишения свободы. Его напарник остался на воле. Суд учел, что он принимал участие лишь в трех эпизодах, и приговорил его к четырем годам ограничения свободы. Как он отбывает наказание на воле, будет контролировать служба пробации. Приговор в законную силу пока не вступил.

А жители жилого массива Жанаконыс-4 просят городские власти запустить к ним общественный транспорт.