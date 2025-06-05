В суде разъяснили приговор по делу об убийстве Шерзата Полата

Верховный суд Казахстана сегодня, 5 июня 2025 года, опубликовал разъяснение по приговору по делу об убийстве 16-летнего Шерзата Полата, сообщает Zakon.kz.

Из него следует, что суд исследовал все представленные доказательства и пришел к выводу, что вина подсудимых по предъявленному обвинению полностью доказана.

"Есть показания потерпевших, свидетелей, видеозаписи с места преступления, проведены все необходимые экспертизы, изъяты вещественные доказательства. Сомнений в их достоверности нет. Эти доказательства позволяют очевидно установить действия каждого подсудимого. Факт того, что именно Шынасыл нанес смертельное ножевое ранение Шерзату Полату, подтверждается заключением медико-криминалистической экспертизы". Пресс-служба ВС РК

Экспертиза показала, что именно ножом Шынасыла причинено смертельное ранение (по характеристике лезвия ножа). Нож был изъят в лесополосе, на место указал сам Шынасыл. В ходе следствия Шынасылом были даны признательные показания.

"При этом действия остальных подсудимых нанесли легкий вред здоровью Шерзата Полата. Это тоже подтверждено заключением экспертизы". Пресс-служба ВС РК

По закону, как говорится в разъяснении, убийство следует признавать совершенным группой лиц, если оно совершено совместными действиями двух и более лиц.

"Удар ножом, явившийся причиной смерти, был только один и его нанес Шынасыл. Соответственно, именно он признан виновным в убийстве". Пресс-служба ВС РК

Хулиганством по закону признается особо дерзкое нарушение общественного порядка, сопровождающееся применением насилия, в том числе с причинением легкого вреда здоровью.

"Поэтому действия остальных подсудимых, которые причинили легкий вред здоровью потерпевших, в том числе Полату, квалифицированы как хулиганство. Стоит учесть тот факт, что у подсудимых Белгожаева и Ильясова, наносивших удары Полату, в руках имелся нож и заряженное ружье, то есть они могли ударить ножом либо выстрелить в потерпевшего, однако били его рукояткой ножа и прикладом ружья". Пресс-служба ВС РК

При назначении наказания суд учел наличие смягчающих обстоятельств, предусмотренных ст. 53 УК РК, только у Токтаубаевых Азамата и Нурбола, Калиахмета (это наличие малолетних детей) и несовершеннолетний возраст у подсудимого Ыскак.

В то же время у всех подсудимых, кроме несовершеннолетнего, отягчающим обстоятельством признано алкогольное опьянение.

Суд также учел личности подсудимых, часть из которых ранее судимы. В частности:

Токтаубаеву Азамату и Ильясову Нуркиясу назначены 15 и 9 лет лишения свободы с учетом неотбытого наказания по предыдущим судимостям. Это сроки, приближенные к максимальным.

Остальным виновным в хулиганстве назначен максимальный срок наказания, предусмотренный законом, – 7 лет лишения свободы.

"В счет возмещения причиненного морального вреда с учетом совершения особо тяжкого преступления на глазах близких родственников с Шынасыла взыскано 60 млн тенге, с Сакиева – 30 млн тенге. В солидарном порядке с остальных осужденных и Сакиева в части совершения хулиганства взыскано 30 млн тенге. К несовершеннолетнему Ы. гражданский иск потерпевшими не предъявлен". Пресс-служба ВС РК

Кроме того, судом вынесено частное постановление, которым обращено внимание прокурора на возможные признаки преступления в действиях свидетелей Жақсыгелді Д. А., Нурбековой Э. К., Казакенова А. М., Рузбакиева Ю. Д.

Степень их вины должны установить правоохранительные органы.

В ВС РК отметили, что данное судебное разбирательство проходило абсолютно открыто и прозрачно с участием представителей СМИ. Все заседания транслировались в прямом эфире, в условиях повышенного внимания со стороны общественности.

"Несмотря на это, суд оставался беспристрастным, руководствуясь исключительно нормами закона и принципами справедливости. Независимость суда и верховенство права – основа правосудия, и никакие внешние обстоятельства не способны поколебать эту позицию. Решение суда основано на всестороннем, полном и объективном рассмотрении дела и отвечает требованиям законности и справедливости". Пресс-служба ВС РК

Ранее сообщалось, что в Специализированном межрайонном суде по уголовным делам области Жетысу огласили приговор по делу об убийстве Шерзата Полата.

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Трагедия произошла в ночь на 4 октября 2024 года у магазина "Камажай" в Талгаре. Главное судебное разбирательство началось 17 апреля 2025 года и продлилось почти два месяца. Потерпевшей стороной признаны родные погибшего: бабушка Жумабике Кадирова, отец Каржаубай Нурымов и мама Гульбара Бишимбиева. На скамье подсудимых оказались девять жителей поселка Рыскулово: одного из них – Абзала Шынасыла – обвинили в убийстве подростка, остальным вменили разные статьи Уголовного кодекса: покушение на убийство, хулиганство, кража и недонесение о тяжком преступлении. В ходе заседания никто из обвиняемых полностью свою вину не признал.