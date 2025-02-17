Обрушение произошло на руднике в области Улытау

В области Улытау 17 февраля произошло обрушение горной массы на руднике "Жомарт". Об этом Zakon.kz сообщили в МЧС Казахстана.

В ведомстве отметили, что за зоной обрушения остались семь работников шахты. В настоящее время спасательными отделениями ТОО "АСС Сериктес" проводятся аварийно-спасательные работы.

"На место происшествия незамедлительно направлены силы и средства ДЧС области Улытау и Карагандинской области, в том числе кинологические расчеты, медицинские работки Центра медицины катастроф и психологи МЧС Казахстана", – рассказали в МЧС.

На базе командного центра МЧС и ДЧС области развернута работа оперативных штабов. В МЧС организована работа "горячей линии": 8 (7271) 55-96-21.

Обстоятельства происшествия уточняются.

Ранее сообщалось о другом происшествии. Рабочий погиб в результате несчастного случая на шахте "Анненская" Восточно-Жезказганского рудника.