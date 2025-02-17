Обрушение произошло на руднике в области Улытау
Фото: pxfuel
В области Улытау 17 февраля произошло обрушение горной массы на руднике "Жомарт". Об этом Zakon.kz сообщили в МЧС Казахстана.
В ведомстве отметили, что за зоной обрушения остались семь работников шахты. В настоящее время спасательными отделениями ТОО "АСС Сериктес" проводятся аварийно-спасательные работы.
"На место происшествия незамедлительно направлены силы и средства ДЧС области Улытау и Карагандинской области, в том числе кинологические расчеты, медицинские работки Центра медицины катастроф и психологи МЧС Казахстана", – рассказали в МЧС.
На базе командного центра МЧС и ДЧС области развернута работа оперативных штабов. В МЧС организована работа "горячей линии": 8 (7271) 55-96-21.
Обстоятельства происшествия уточняются.
Ранее сообщалось о другом происшествии. Рабочий погиб в результате несчастного случая на шахте "Анненская" Восточно-Жезказганского рудника.
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