В области Улытау нашли тело седьмого шахтера рудника "Жомарт": полиция завела дело

18 февраля найдено тело еще одного работника рудника "Жомарт", полиция региона возбудила дело, сообщает Zakon.kz.

По информации пресс-службы МЧС страны, нашли тело седьмого работника, погибшего при обрушении в шахте. Его личность устанавливается.

Тела всех семерых шахтеров подняты на поверхность и переданы сотрудникам полиции для проведения судебно-медицинской экспертизы.

"На телефон "горячей линии" Оперативного штаба МЧС РК на данный момент поступило 23 звонка", – говорится в сообщении.

По данному факту возбуждено дело по статье 277, часть 3 Уголовного кодекса РК "Нарушение правил безопасности при ведении горных или строительных работ". На месте происшествия работают оперативно-следственные группы департамента полиции области Улытау.

"В настоящее время проводятся все необходимые следственные действия", – передает пресс-служба ДП области.

Часами ранее были обнаружены тела шести работников. Акимат области Улытау окажет семьям и близким работников, погибших на руднике, всю необходимую психологическую и социальную поддержку.