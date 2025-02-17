Обрушение шахты в области Улытау: найдены тела шахтеров рудника
Фото: Zakon.kz
Ночью 18 февраля обнаружены тела шести работников рудника "Жомарт", сообщает Zakon.kz.
По данным пресс-службы МЧС Казахстана, их личности устанавливают. В настоящее время проводится расследование, направленное на выяснение всех обстоятельств произошедшего.
Продолжается поиск седьмого человека.
"На месте работает группировка сил и средств МЧС Казахстана", – говорится в сообщении ведомства.
В области Улытау 17 февраля произошло обрушение горной массы на руднике "Жомарт". Сразу же по поручению премьер-министра Олжаса Бектенова была создана специальная Комиссия по расследованию причин и оказанию помощи пострадавшим.
Поделиться новостью
Читайте также
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript