Обрушение шахты в области Улытау: найдены тела шахтеров рудника

Ночью 18 февраля обнаружены тела шести работников рудника "Жомарт", сообщает Zakon.kz.

По данным пресс-службы МЧС Казахстана, их личности устанавливают. В настоящее время проводится расследование, направленное на выяснение всех обстоятельств произошедшего.

Продолжается поиск седьмого человека.

"На месте работает группировка сил и средств МЧС Казахстана", – говорится в сообщении ведомства.

В области Улытау 17 февраля произошло обрушение горной массы на руднике "Жомарт". Сразу же по поручению премьер-министра Олжаса Бектенова была создана специальная Комиссия по расследованию причин и оказанию помощи пострадавшим.