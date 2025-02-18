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Происшествия

Компания "Казахмыс" окажет материальную помощь семьям погибших на руднике "Жомарт"

Тенге, деньги, Казахстан, фото - Новости Zakon.kz от 18.02.2025 05:32 Фото: Zakon.kz
"Казахмыс" окажет всю необходимую помощь семьям погибших на руднике "Жомарт", предусмотренной коллективным договором, сообщает Zakon.kz.

В целях социальной и материальной поддержки, в том числе компенсации морального вреда, семьям погибших будут выплачены 10-кратный средний годовой заработок работника, а также более двух млн тенге на организацию похорон, передает пресс-служба компании в своем Telegram-канале.



Также предусмотрены:

  • ежемесячные выплаты по потере кормильца;
  • оплата обучения детей;
  • погашение кредитов и займов погибших работников;
  • иные виды помощи по обращению членов семьи.
"Руководство и коллектив "Казахмыс" приносят искренние и глубокие соболезнования родным и близким погибших", – говорится в сообщении.

Ночью 18 февраля обнаружены тела шести работников рудника "Жомарт". Поиски седьмого продолжаются.

Фото Алия Абди
Алия Абди
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