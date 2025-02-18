Компания "Казахмыс" окажет материальную помощь семьям погибших на руднике "Жомарт"

"Казахмыс" окажет всю необходимую помощь семьям погибших на руднике "Жомарт", предусмотренной коллективным договором, сообщает Zakon.kz.

В целях социальной и материальной поддержки, в том числе компенсации морального вреда, семьям погибших будут выплачены 10-кратный средний годовой заработок работника, а также более двух млн тенге на организацию похорон, передает пресс-служба компании в своем Telegram-канале.









Также предусмотрены:

ежемесячные выплаты по потере кормильца;

оплата обучения детей;

погашение кредитов и займов погибших работников;

иные виды помощи по обращению членов семьи.

"Руководство и коллектив "Казахмыс" приносят искренние и глубокие соболезнования родным и близким погибших", – говорится в сообщении.

Ночью 18 февраля обнаружены тела шести работников рудника "Жомарт". Поиски седьмого продолжаются.