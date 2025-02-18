Трагедия на руднике в Улытау: появились фото погибших шахтеров

В память о шахтерах, погибших 17 февраля 2025 года на руднике в области Улытау, "Казахмыс" опубликовал их фотографии, сообщает Zakon.kz.

Корпорация "Казахмыс" продолжает выражать соболезнования семьям, близким и родным семерых сотрудников. Ранее был опубликован список погибших работников. Теперь компания поделилась их фотографиями.

В настоящее время ведется следствие по факту произошедшего.

17 февраля 2025 года в области Улытау на руднике "Жомарт" корпорации "Казахмыс" произошло обрушение горной массы. Ночью 18 февраля были обнаружены тела шести работников рудника "Жомарт". Позже найдено тело еще одного шахтера.

По данному факту возбуждено дело по ч. 3 ст. 277 "Нарушение правил безопасности при ведении горных или строительных работ" УК РК.

Президент Касым-Жомарт Токаев направил телеграмму соболезнования родным и близким рабочих, погибших в результате обрушения горной массы на руднике в области Улытау.