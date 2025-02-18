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Происшествия

Видео из ИВС с подозреваемыми по делу Шерзата Полата: виновные уволены

виновные наказаны, фото - Новости Zakon.kz от 18.02.2025 20:26 Фото: Zakon.kz
Пресс-служба МВД РК прокомментировала инцидент в ИВС Енбекшиказахского района, где находятся подозреваемые по делу Шерзата Полата, сообщает Zakon.kz.

Как выяснилось, по ситуации в ИВС Енбекшиказахского района Алматинской области проведена проверка.

"Установлено, что видеосъемку осуществлял бывший сотрудник ИВС, предавший интересы службы. Он использовал для этого личный мобильный телефон. За грубое нарушение служебной дисциплины он уволен по отрицательным мотивам с лишением специального звания. Наряду с этим по данному факту возбуждено уголовное дело", – заявили в полиции.

Всего за грубое нарушение служебной дисциплины и ненадлежащий контроль к строгой дисциплинарной ответственности привлечены 16 руководителей и сотрудников вплоть до освобождения от занимаемых должностей в дисциплинарном порядке, включая начальника ИВС.


"Министерство внутренних дел принципиально пресекает подобные нарушения. Они наносят ущерб репутации всей правоохранительной системы и бросают тень на добросовестных сотрудников, которые ежедневно выполняют свой долг, обеспечивая безопасность граждан. В связи с произошедшим усилен контроль за режимом в ИВС: внедрены дополнительные меры видеомониторинга, начаты внеплановые проверки в учреждениях аналогичного типа", – резюмировали в министерстве.

Ранее сообщалось, что ролик с подозреваемыми в убийстве Шерзата Полата возмутил Казнет.

4 октября 2024 года в Талгаре произошла массовая драка, во время которой от ножевого ранения скончался 16-летний Шерзат Полат. Расследование убийства подростка, вызвавшее общественный резонанс, ведется по пяти статьям Уголовного кодекса РК, арестованы 11 подозреваемых.

Отметим, что в декабре 2024 года в МВД РК пообещали, что расследование дела об убийстве Шерзата Полата завершат до конца года.

Фото Елена Беляева
Елена Беляева
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