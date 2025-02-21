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Происшествия

Дерзкий грабитель из Астаны едва не убил себя и подвозившего его водителя

Астана, ограбление, нападение с ножом, полиция, фото - Новости Zakon.kz от 21.02.2025 18:05 Фото: ДП Акмолинской области
В Астане молодой человек, вооруженный ножом, ограбил магазин и покинул город. Когда его попытались задержать на трассе, он стал угрожать водителю авто и порезал себя, сообщает Zakon.kz.

Как рассказали в полиции, 21 февраля в ДП Акмолинской области поступила ориентировка на молодого человека, подозреваемого в совершении дерзкого грабежа в Астане.

"По информации столичных коллег, фигурант, угрожая ножом, похитил из кассы денежные средства, а затем скрылся. Получив информацию, патрульные незамедлительно приступили к проверке всех транспортных средств, следующих из Астаны, – и не зря. В ходе оперативно-розыскных мероприятий около 11:15 часов на 292-м км автодороги Астана – Петропавловск сотрудники батальона патрульной полиции Алмас Абдрахманов, Ардак Жахин и Бекболат Кусметов остановили автомобиль Hyundai Tucson", – сообщили в полиции.

При проверке документов полицейские обратили внимание на пассажира, который подходил под описание, данное в ориентировке. Но во время беседы мужчина представился другим именем.

"Подозревая неладное, сотрудники полиции все же решили проверить его документы. По словам Бекболата Кусметова, пассажир резко закрыл стекло, схватил нож и начал наносить себе ранения. Затем он приставил нож к водителю, который, как позже выяснилось, просто подобрал его по дороге, как попутчика", – продолжили в ДП.

Применив приемы борьбы, полицейским удалось выбить нож из рук злоумышленника. Водитель не пострадал.

Подозреваемого передали столичным коллегам для дальнейшего разбирательства.

Ранее в Кызылорде клиенты напали на таксиста, избили, ограбили и выбросили из машины.

Фото Ирина Капитанова
Ирина Капитанова
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