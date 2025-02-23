Сто человек спасли от холодной гибели в Костанайской области

Ночью 23 февраля в Амангельдинском районе в 22 км от села Амантогай в Костанайской области, на закрытом участке автодороги "Аулиеколь – Жалдама" сотрудники МЧС спасли 98 человек, из них 18 детей, сообщает Zakon.kz.

По информации МЧС, из спасенных людей семь человек, в том числе шестеро детей, доставили в пункт обогрева села Амантогай. Также из снежного заноса на очищенный участок автодороги отбуксированы восемь легковых автомобилей.

Фото: пресс-служба МЧС РК

Также в Сарыкольском районе в 5 км от села Соналы на автодороге "Сарыколь – Комсомольское" из снежного заноса на очищенный участок автодороги вытащили легковой автомобиль, в салоне которого находились два человека. В медицинской помощи никто не нуждался.

Ранее сообщалось, что целую ночь искали спасатели пропавшего пастуха в Актюбинской области.