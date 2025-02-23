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Происшествия

70-летний мужчина пострадал в пожаре в Костанайской области

пожар в Костанайской области, фото - Новости Zakon.kz от 23.02.2025 15:41 Фото: скриншот видео
23 февраля в Тобыле загорелась кровля частного жилого дома с угрозой распространения огня на хозяйственные постройки. На месте происшествия работали пожарные расчеты, оперативно-спасательный отряд и бригада центра медицины катастроф, сообщает Zakon.kz.

По данным пресс-службы МЧС РК, тушение осложнялось сильной захламленностью двора различными предметами и запасными частями автомобилей, что затрудняло работу огнеборцев, создавая дополнительную пожарную нагрузку.

"Спасатели вынесли из огня бытовой газовый баллон, предотвратив тем самым его возможный взрыв. Огнеборцы ликвидировали пожар, отстояв от огня гараж с машиной и строения хозяйственного назначения", – говорится в сообщении.

В результате пожара пострадал 70-летний хозяин дома, его доставили в больницу. 

Ранее сообщалось, что три человека пострадали во время пожара в детском театре в Астане.

Фото Елена Беляева
Елена Беляева
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