Пожизненный срок получил житель Северного Казахстана за изнасилование 8-летней дочери

В Северо-Казахстанской области вынесли приговор 29-летнему мужчине. Его признали виновным в насилии над собственной восьмилетней дочерью, передает Zakon.kz.

"Мой город" пишет, что дело рассматривали с октября 2024 года в Специализированном межрайонном суде по уголовным делам в закрытом режиме. 24 февраля 2025 года судья Ерлан Нуршарыпов вынес приговор.

"Суд приговорил гражданина признать виновным в совершении уголовного правонарушения, предусмотренного ч. 4, ст. 121 УК РК "Насильственные действия сексуального характера в отношении малолетней" и назначить ему наказание в виде пожизненного лишения свободы. В соответствии с ч. 2 и 3 ст. 50 УК РК назначить ему пожизненный запрет занимать педагогические должности и должности, связанные с работой с несовершеннолетними". Ерлан Нуршарып

Отбывать пожизненный срок осужденный будет в учреждении уголовно-исполнительной системы чрезвычайной безопасности.

Кроме того, суд постановил взыскать с осужденного в пользу матери ребенка в интересах малолетней компенсацию морального вреда в размере трех миллионов тенге, а также расходы по оплате помощи представителя в сумме одного миллиона тенге.

Приговор не вступил в законную силу.

В конце прошлого года девочку изнасиловали в приемной семье в Павлодарской области: подозреваемый покончил с собой.