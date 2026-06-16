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Происшествия

Пассажирский поезд Саратов – Алматы сошел с рельсов на юге Казахстана

КТЖ, Казахстанские железные дороги, поезд, поезда, вагон, вагоны, ЖД, железнодорожный вокзал, платформа, расписание поездов, пассажиры, фото - Новости Zakon.kz от 16.06.2026 19:40 Фото: Zakon.kz/Павел Михеев
На перегоне Шиели – Туркестан произошел сход вагона пассажирского поезда №8, следовавшего из Саратова в Алматы. Инцидент произошел 16 июня 2026 года, передает Zakon.kz.

Информация об инциденте появилась в Сети. В пресс-службе АО "НК "Қазақстан темир жолы" прокомментировали ситуацию и рассказали о принимаемых мерах.

"16 июня в 12:49 на перегоне Шиели – Туркестан при следовании пассажирского поезда №7/8 сообщением Саратов – Алматы по техническим причинам произошел сход колесных пар одного вагона. Пассажирам предложена медицинская помощь, от которой они отказались", – сообщили в КТЖ.

В национальной компании также добавили, что для ликвидации последствий и восстановления движения к месту происшествия был оперативно направлен восстановительный поезд.

"Для перевозки пассажиров назначен дополнительный поезд. Посадка и отправка организованы в оперативном режиме. Национальный перевозчик приносит извинения пассажирам за доставленные неудобства", – заключили в компании.

Ранее сообщалось, что два тепловоза столкнулись в Жамбылской области.

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Канат Болысбек
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