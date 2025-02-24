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Происшествия

Шесть часов побоев: двоих жителей Рудного судят за убийство знакомого

Двоих жителей Рудного судят за жесткое убийство знакомого, фото - Новости Zakon.kz от 24.02.2025 19:11 Фото: pixabay
Дело об убийстве парня начали рассматривать в уголовном спецсуде Костанайской области. На скамье подсудимых оказались двое жителей Рудного, которые шесть часов избивали своего знакомого, передает Zakon.kz.

Как пишет Аlau.kz, преступление было совершено в Рудном 20 декабря 2024 года. 22-летний Иван Малий пришел в гости к 27-летнему знакомому Евгению Казачку, где уже находился 24-летний Иван Нестеров. Казачок и Нестеров оказались на скамье подсудимых. С ними был еще человек по фамилии Коваль, позже пришел еще Даниил Неверов. Сейчас они проходят по делу в качестве свидетелей, как и две девушки, которые присоединились к молодым людям, но не употребляли спиртное. Мужчины же за вечер выпили девять литров пива и три бутылки водки.

"Во время распития спиртного между Казачком и потерпевшим Малий произошел словесный конфликт на почве того, что последний был должен Казачку денежные средства и не возвращал их. В ходе словесного конфликта подозреваемый Казачок, находясь на кухне, стал наносить удары ладошкой по лицу потерпевшего Малий. Увидев происходящее, Нестеров изъявил желание причинить телесные повреждения потерпевшему Малий, при этом стал наносить удары ладошкой", – сказала государственный обвинитель Гульмира Кенжетаева.

В суде стало известно, что обвиняемые увели Ивана Малий в спальню. Там избивали уже кулаками. Потом отвели в ванную, чтобы избитый умылся. Иван пытался сбежать из квартиры, но Казачок и Нестеров поймали его в подъезде и затащили обратно. Хозяин закрыл входную дверь на ключ. Избиение продолжилось, причем, действовали напавшие уже ногами.

"Казачок в приказном тоне обратился к свидетелю Неверову для того, чтобы последний производил съемку факта избиения на видеозапись мобильного телефона. Нестеров, будучи в состоянии алкогольного опьянения, действуя в группе лиц с Казачком, умышлено, с целью совершения убийства, стали наносить по очереди множественные удары кулаками и ногами по лицу, голове и различным частям тела потерпевшего Малий", – уточнила прокурор.

Избиение длилось почти шесть часов. Иван Малий скончался на месте от тяжелых травм мозга. Евгению Казачку и Ивану Нестерову предъявлены обвинения в совершении убийства группой лиц по предварительному сговору.

Вину подсудимые признали.

Другой инцидент, демонстрирующий жестокость несовершеннолетних, произошел в Алматы. 26 января 2025 года на катке в парке "Гульдер" избили девушку.

Фото Сахибам Садырова
Сахибам Садырова
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