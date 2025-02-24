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Происшествия

Многодетную мать, медсестру и две супружеские пары судят за продажу детей в Караганде

шесть человек судят за продажу двух младенцев в Караганде, фото - Новости Zakon.kz от 24.02.2025 22:41 Фото: pixabay
В карагандинском суде рассматривают резонансное дело о продаже двух младенцев. На скамье подсудимых биологическая мать, медсестра из роддома и две супружеские пары. Всем грозит до девяти лет тюрьмы, сообщает Zakon.kz.

По данным КТК, в деле говорится, что многодетная жительница райцентра и медсестра одного из роддомов Караганды продали двух новорожденных бездетным парам. Девочку – в 2022 году, мальчика – в 2023-м.

Все происходило по одной и той же схеме. Так как роженица не замужем, в графу "Отец" вносили имя будущего приемного папы. При этом используя, как заявили в суде, поддельный анализ ДНК. А спустя некоторое время супруга усыновляла купленного младенца. Стоимость одного малыша – 3 млн тенге.

На скамье подсудимых оказались биологическая мать детей, медсестра и две супружеские пары. Первая оправдывает свой поступок сложным финансовым положением, а приемные родители заверяют, что пытались завести детей с помощью ЭКО и даже ходили в детский дом, но все попытки оказались тщетны.

В данное время трехлетняя девочка и двухлетний мальчик находятся в центре адаптации и, говорят, ищут своих приемных родителей.

"Я не нарушала никакие законы. Я удочерила ее. Никакой продажи не было, понимаете? Во-первых, никаких переводов не было. Я благодарна этой женщине за то, что она родила мою дочь, и она искала людей, которые дадут обеспеченную жизнь и счастье своему ребенку! Она вот этого желала!" – заявила одна из подсудимых.

Ранее схожий случай произошел в Актобе. Продажу ребенка в родильном доме в данное время расследует полиция.

Фото Елена Беляева
Елена Беляева
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