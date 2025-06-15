Житель ЗКО отдал мошенникам 200 млн, а спустя три года – еще 90 миллионов

Мошенникам удалось дважды обмануть жителя Западно-Казахстанской области на крупные суммы денег. По словам полиции, такая ситуация не редкость, сообщает Zakon.kz.

По информации портала "Мой Город", мужчина сначала отдал аферистам 200 млн тенге, а спустя три года еще 90 млн. Причем мошенники были разными.

"В первый раз жителя района Байтерек обманули в 2022 году и он перевел мошенникам 200 миллионов тенге. В 2025 году мужчина повторно стал жертвой и отдал аферистам более 90 миллионов тенге. И такие факты не единичны", – рассказал начальник Управления по противодействию киберпреступности ДП ЗКО Артур Мусагалиев.

Ранее стало известно, что в Алматы сотни студентов стали жертвами мошенников. Они мечтали учиться в Гарварде и Оксфорде, заплатили по 1,5 млн тенге, но фирмы закрыли офисы и опечатали двери.