Известная тайваньская певица обратилась за помощью в полицию из-за фанатки

Известная певица Оливия Цао обвинила сингапурскую фанатку 30-летнюю сталкершу Лю в преследовании ее на Тайване, сообщает Zakon.kz.

Как пишет MSNews, поклонница подстерегла певицу на вокзале 14 февраля. Инцидент произошел утром на станции высокоскоростной железной дороги Баньцяо, когда певица собиралась ехать в родной город.

Иностранные СМИ пишут, что Лю подошла к Цао, как только заметила ее, преградила ей путь, схватила багаж артистки и потребовала разблокировать ее в социальных сетях. 38-летняя Цао записала претензии сталкерши на видео.

Между тем менеджер Цао рассказал, что женщины однажды встретились на концерте, и показал репортерам несколько заблокированных аккаунтов в Instagram, предположительно, созданных Лю.

Отмечается, что Лю преследует Цао уже больше года.

Цао обратилась в отделение железнодорожной полиции. Власти задержали жительницу Сингапура для дальнейшего расследования.

Ранее сообщалось, что англичанка может получить срок за преследование бывшего чиновника и его жены.