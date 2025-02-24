#Налоги
#Недвижимость
#Погода
#Цены
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+4°
$
502.89
527.03
5.71
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#Налоги
#Недвижимость
#Погода
#Цены
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+4°
$
502.89
527.03
5.71
Происшествия

Известная тайваньская певица обратилась за помощью в полицию из-за фанатки

сталкерша подстерегла Оливия Цао на вокзале, фото - Новости Zakon.kz от 25.02.2025 01:02 Фото: Instagram/oliviarougejaloux
Известная певица Оливия Цао обвинила сингапурскую фанатку 30-летнюю сталкершу Лю в преследовании ее на Тайване, сообщает Zakon.kz.

Как пишет MSNews, поклонница подстерегла певицу на вокзале 14 февраля. Инцидент произошел утром на станции высокоскоростной железной дороги Баньцяо, когда певица собиралась ехать в родной город.

Иностранные СМИ пишут, что Лю подошла к Цао, как только заметила ее, преградила ей путь, схватила багаж артистки и потребовала разблокировать ее в социальных сетях. 38-летняя Цао записала претензии сталкерши на видео.

Между тем менеджер Цао рассказал, что женщины однажды встретились на концерте, и показал репортерам несколько заблокированных аккаунтов в Instagram, предположительно, созданных Лю.

Отмечается, что Лю преследует Цао уже больше года.

Цао обратилась в отделение железнодорожной полиции. Власти задержали жительницу Сингапура для дальнейшего расследования.

Ранее сообщалось, что англичанка может получить срок за преследование бывшего чиновника и его жены.

Фото Елена Беляева
Елена Беляева
Поделиться новостью
Читайте также
Избиение подростка в области Абай: пострадавший находится под наблюдением специалистов
Происшествия
00:28, 25 февраля 2025
Избиение подростка в области Абай: пострадавший находится под наблюдением специалистов
Более 78 миллионов тенге отдали мошеннику жители ЗКО за "покупку" техники и автомобилей
Происшествия
22:51, 24 февраля 2025
Более 78 миллионов тенге отдали мошеннику жители ЗКО за "покупку" техники и автомобилей
Многодетную мать, медсестру и две супружеские пары судят за продажу детей в Караганде
Происшествия
22:41, 24 февраля 2025
Многодетную мать, медсестру и две супружеские пары судят за продажу детей в Караганде
Следите за новостями zakon.kz в:
yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: