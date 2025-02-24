Известная тайваньская певица обратилась за помощью в полицию из-за фанатки
Как пишет MSNews, поклонница подстерегла певицу на вокзале 14 февраля. Инцидент произошел утром на станции высокоскоростной железной дороги Баньцяо, когда певица собиралась ехать в родной город.
Иностранные СМИ пишут, что Лю подошла к Цао, как только заметила ее, преградила ей путь, схватила багаж артистки и потребовала разблокировать ее в социальных сетях. 38-летняя Цао записала претензии сталкерши на видео.
Между тем менеджер Цао рассказал, что женщины однажды встретились на концерте, и показал репортерам несколько заблокированных аккаунтов в Instagram, предположительно, созданных Лю.
Отмечается, что Лю преследует Цао уже больше года.
Цао обратилась в отделение железнодорожной полиции. Власти задержали жительницу Сингапура для дальнейшего расследования.
Ранее сообщалось, что англичанка может получить срок за преследование бывшего чиновника и его жены.