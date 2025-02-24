Мужчина угрожал зарезать себя в ходе конфликта в кафе Петропавловска

Посетители кафе в Петропавловске затеяли драку, которая едва не закончилась суицидом. Чтобы успокоить разбушевавшегося мужчину, приставившего себе нож к горлу, на место прибыл начальник полиции города, сообщает Zakon.kz.

По информации Петропавловск.news, около 7:00 в одном из увеселительных заведений города столкнулись двое нетрезвых посетителей. Дежурившие поблизости сотрудники полиции вывели дебоширов из помещения. На одного из них пришлось надеть наручники.

Второй мужчина, находясь во взвинченном состоянии, приставил себе к горлу нож и стал угрожать самоубийством. На место происшествия направили подкрепление, также прибыл начальник городского управления полиции Марат Жумалиев.

Имея опыт действий в различных критических ситуациях, он вступил в переговоры с дебоширом, сумел успокоить его, после чего тот бросил нож и сел в служебный автомобиль.

Оба задержанных сейчас отбывают по пять суток ареста за неповиновение сотрудникам полиции. Остальные их действия получат отдельную правовую оценку.

Ранее в Алматы пьяные дебоширы устроили потасовку с сотрудниками СОБР.

